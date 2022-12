LIVE Sci alpino | Gigante Alta Badia 2022 in DIRETTA | De Aliprandini sbaglia ed è fuori! Odermatt fa il vuoto | tra poco Della Vite

(Di lunedì 19 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 Forse quando abbiamo detto 4 secondi per entrare in seconda manche siamo stati anche ottimisti… 10.39 I distacchi si fanno sempre più importanti. Philp al traguardo ha 4.83 ed è 19°. Il francese Victor Muffat Jeandet sarà il prossimo. 10.37 Fa ancora peggio Leitinger, che arriva al traguardo con 4.73 di distacco. Parte il canadese Trevor Philp. 10.36 Feurstein non è mai sembrato in spinta, prova molto conservativa. Al traguardo è 17°, ultimo, a 4.27. Ora il connazionale Roland Leitinger. 10.35 Parte l’austriaco Patrick Feurstein. Si avvicina il momento degli altri italiani. 10.34 La manche di Windingstad non ha visto particolari errori ma il norvegese è comunque 13° a 3.07. 10.33 I distacchi continuano ad essere enormi. Si potrebbe entrare in seconda manche con anche quattro secondi di ritardo. Read al ...

OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTAtestuale della gara , con aggiornamenti in tempo reale, minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione! Non mancate!14.45 Nel ricordarvi il piazzamento dei due azzurri, 17° il giovane Filippo Della Vite e 18° Luca de Aliprandini, chiudiamo la DIRETTAdello slalom gigante dell'Alta Badia. Domani si replica con il secondo gigante! Grazie per essere stati con noi, alla prossima! 14.43 Nella generale il giovane norvegese sale in terza posizione, ...