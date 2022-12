LIVE – Roma-Casa Pia 0-0 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) LadiPia,invernale. Continua il lavoro in Portogallo per i giallorossi di Mourinho, che affrontano oggi la squadra rivelazione della Primeira Liga, attualmente quinta. Calcio d’inizio allo stadio Municipal di Albufeira alle ore 20 italiane. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale con lascritta. COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5Pia 0-0 19.55- Buona serata amiche e amici di Sportface.it e benvenuti allatestuale del matchtraPia. Ancora pochi istanti all’inizio del match! SportFace.