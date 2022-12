L' intervista - Vavalà Audi | Piena garanzia di prezzo e aggiornamenti

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Vincenzo, ingegnere chimico e titolare di master in business administration della Bocconi, ha iniziato la propria esperienza nel mondo automotive alla Ford, per la quale ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente in vari ruoli; nel 2011 è diventato direttore vendite della Seat, per poi ricoprire il ruolo di direttore marketing dello stesso brand. Dal 2017 è direttore vendite dell'. Anche nel 2022 avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?La centralità del cliente e la trasparenza nei rapporti sono asset essenziali per. In questi ultimi uno-due anni abbiamo mantenuto un contatto costante con i nostri partner commerciali, cercando di informali prontamente in merito a eventuali restrizioni produttive o al dilatarsi dei tempi di consegna. In funzione di ciò e operando in anticipo siamo riusciti a ...