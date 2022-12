L' importanza di perdere la finale di un Mondiale che è come un romanzo di briganti e truffatori

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Fu Giovanni Arpino a chiedersi se aveva senso, davvero senso, guardare unintero e perdersi la. Cosa c’è di male a perdersi una? Ci sono un sacco di storie meravigliose che non hanno una fine, che rimangono sospese... Che c’è di male a non sapere se Lionel Messi è riuscito finalmente a vincere la sua prima Coppa del mondo? Oppure a non sapere se Hugo Lloris avrà sollevato la sua seconda Coppa consecutiva da capitano? Ad ogni modo, anche se volessimo trovare il senso che Giovanni Arpino si chiedeva ci fosse o meno, questosospeso delnon potrà rimanere sospeso a lungo, senz’altro non all’infinito. Prima o poi arriverà una radio, una tv, un post, un amico o conoscente o rompiballe o disgraziato informatore a porre fine a questa Coppa del mondo. A dirci se è stato ...

