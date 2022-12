(Di lunedì 19 dicembre 2022) "Per senso del dovere porto avanti il mio compito fino al 19 febbraio. Un partito per essere vincente deve essere diverso da come l'ho vissuto io, in cui la parte interna del dibattito è stata ...

Agenzia ANSA

e Conte dovevano semplicemente prendere atto dell'ovvio, ovvero del fatto che i voti di PD e M5S non si sommeranno mai. Dovevano approvare conseguentemente, grazie alla...Lo dico perché dobbiamo porci il tema di essere pronti quando questasi dissolverà, e ... Lo ha detto il segretario del Pd Enricointervenendo al convegno degli ex Ppi all'istituto ... Letta, la maggioranza crollerà, il Pd si faccia trovare pronto - Politica "Per senso del dovere porto avanti il mio compito fino al 19 febbraio. Un partito per essere vincente deve essere diverso da come l'ho vissuto io, in cui la parte interna del dibattito è stata prepond ...Non si arresta la lunga scia di veleni in casa Pd. Il defenestrato segretario Giovanni Cacciano ha preso parte ieri in città alla manifestazione per l'acqua pubblica promossa con ...