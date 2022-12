L' eredità | Flavio Insinna festeggia le 1000 puntate alla conduzione del game show

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Oggi, 19 dicembre,lede L'à, ilin onda alle 18.50 su Rai 1taglia il traguardo delle: stasera 19 dicembre il conduttore sarà per la millesima voltaguida de L', ilin onda su Rai 1 alle 18.50. Il programma della fascia preserale dell'ammiraglia RAI va in onda dal 29 luglio 2002,ne è il conduttore dal 24 settembre 2018. Tappa importante quella di stasera per L', il più longevo...

la Repubblica

...capire chi è Samira Lui E' entrata nel cuore del grande pubblico dopo la sua presenza come professoressa nel game show di Rai 1 L'per la sua classe, eleganza e bellezza, accanto a......andato in onda oggi e non ci sarà neanche domani mentre invece Il paradiso delle signore verrà trasmesso come di consueto ed a seguire anche La vita in diretta di Alberto Matano e L'di... 'L'eredità' che non invecchia: Flavio Insinna festeggia mille puntate del game show