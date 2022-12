L’EREDITÀ | 1000 PUNTATE CON FLAVIO INSINNA RAI1 LO BLINDA | “RAPPORTO SPECIALE”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tappa importante quella di lunedì 19 dicembre per, il più longevo game show della televisione italiana, che vede in onda la puntata numeroperalla conduzione. “Sera dopo sera, tutti i giorni alle 18.50 su Rai 1,, al suo quarto anno di conduzione, ha ormai instaurato uncon il pubblico della rete ammiraglia”, così una nota della Rai. Non mancheranno anche nella millesima puntata dida conduttore “la sua allegria, le domande sfidanti, la professionalità e l’impegno costante e quotidiano“, prosegue la Rai, “insieme alla simpatia dei Professori e ai tantissimi giochi che si susseguono nel programma”, prodotto da Intrattenimento Day Time in collaborazione con Banijay ...

