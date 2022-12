Leo Messi? Ecco cosa ha fatto questa notte | spunta una foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Quanto lo ha atteso, quel momento, Leo? Quanto lo ha voluto? Quanto lo ha desiderato? E soprattutto: quanto se lo è meritato? È campione del mondo, la sua Argentina ha battuto ai rigori la Francia al termine della finalissima di Qatar 2022, probabilmente - anzi, sicuramente - la più bella finale dei mondiali di calcio che si sia mai vista. Argentina campione del mondo, Leomiglior giocatore del torneo. La Pulce ha letteralmente trascinato l'Albiceleste con un mondiale magnifico, inarrivabile: in gol agli ottavi, quarti, semifinale e anche in finale (doppietta, per non farsi mancare proprio nulla). Mai nessuno nella storia del calcio ci era riuscito. E ora, Leo come Maradona. Ognuno la può pensarla come vuole, probabilmente il paragone è insensato per mille ragioni, maè come Diego almeno perché ha vinto il ...