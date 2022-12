«Leggi razziali ignominia» | le lacrime di Meloni

Agenzia ANSA

Gli ebrei hanno superato 'tante avversita', compresa l'ignominia delle', e la loro identita' 'ha consentito agli ebrei di fare quello che altri non sono stati in grado di fare'. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla cerimonia al ..."Ebrei resilienti nonostante ignominia" Durante il suo intervento, Meloni ha ricordato che "che senza quello che ci definisce e che da profondità alle nostre esistenze, non possiamo ... Meloni a accensione Hanukkah: 'Ebrei resilienti nonostante l'ignominia delle leggi razziali' Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, ha partecipato alla cerimonia per la festa ebraica di Hanukkah, conosciuta anche con il nome di Festa delle luci o Festa dei lumi. La premier ha ...La premier è stata ospite della cerimonia di Chanukkià: "La storia di questa festa è una storia di coraggio, di speranza" ...