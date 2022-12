Le scene di ballo più cult di film e serie tv | non solo Mercoledì VIDEO

Leggi su screenworld

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ledideitv ci incantano e ci tengono legati alla trama della pellicola. In questoabbiamo raccolto ledipiùche si possono trovare all’interno del piccolo e grande schermo. Lecon coreografie, prese e acrobazie fanno parte del cinema da sempre ma da quandoha fatto il suo ingresso su Netflix ci ha riportato alla mente altredicreepy appartenenti a varieografie. Sulle note di Goo Goo Muck dei The Cramps si alternano le coreografie più iconiche del cinema degli ultimi anni. Non può mancare sicuramente Joker e il suolungo la scalinata nel primo ...