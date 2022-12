Le pagelle dei francesi | Giroud bocciato | male Dembelé Rabiot si ribella

StrettoWeb

Dragusin 6: abituato a passare serate relativamente tranquille, almeno in quel di Marassi, per una volta deve ricorrere agli straordinari per contenere la verve ciociara. Bani 6,5: ci mette la testa s ...Argentina-Francia, le pagelle della finale di Qatar 2022. Argentina E.Martinez: sul rigore nei 90' non può nulla, anche se intuisce. Alla lotteria dei penalty è provvidenziale su Coman. VOTO: 7,5 Moli ...