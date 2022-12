Le Otto Montagne | Alessandro Borghi e Luca Marinelli presentano il film che li ha riuniti dopo 7 anni

Today.it

Ci volevano i belgi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch a riportare i due sullo stesso set, dirigendoli ne Le, che ha vinto il Premio della Giuria allo scorso Festival di ...... per sfidare Avatar - La via dell'acqua, appena uscito e già record al box office con 10 milioni e mezzo in cinque giorni, non basta una ma ci si prova con LE. Il film passato in ... Le Otto Montagne: Borghi e Marinelli in una storia di amicizia indissolubile Già vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes, Le Otto Montagne arriva in sala il 22 dicembre. A parlarne ai giornalisti sono stati i protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi. Con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...