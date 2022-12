Le Mans ’66 – La grande sfida | recensione del film di James Mangold

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il: Le’66 – La(Ford v Ferrari), 2019. Regia:. Cast: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Caitríona Balfe, Tracy Letts, Josh Lucas, Noah Jupe, Remo Girone, Ray McKinnon. Genere: drammatico. Durata: 152 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale. Trama: Nel 1966, l’imprenditore automobilistico Carroll Shelby e il pilota Ken Miles collaborano per far sì che la Ford possa battere la Ferrari nella corsa di Le. Tra un franchise e l’altro, il registasi è concesso qualcosa di più “piccolo”, nonché undall’insolita valenza storica, trattandosi del penultimo lungometraggio live-action americano a essere uscito nelle ...

È considerato tanto iconico che il cinema ha già immortalato la sua figura nel film Le- la grande sfida dove a impersonare Shelby si trova l'attore Matt Damon. Ma chi è Caroll Shelby ...Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 19 Dicembre 2022 . Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Le- La Grande Sfida, Un bacio prima di Natale, Il marchese del Grillo, Die Hard - Un buon giorno per morire, Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, Codice Magnum, Un Natale per due, I ... La vera storia di Le Mans '66: la sfida tra Ford e Ferrari che ha ...