Le accuse e la frecciata sui social. Così Noemi Bocchi replica all'ex marito

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'intervista di Mario Caucci al settimanale Chi non ha lasciato indifferente la compagna di Francesco Totti, che su Instagram hato alledell'ex

Fanpage.it

...è stata chiamata né dal pm né dalla parte civile e io mi ritroverò a dover rispondere alle, ... Una chiara, che cassa qualsiasi ipotesi di utilizzo della propria posizione governativa, e ...Il discorso di William, unaper Harry. William, anche lui in ottima disposizione d'animo, ...se il Principe abbia voluto leggere queste parole della Regina come risposta implicita alle... Noemi Bocchi e la frecciata sui social dopo le accuse dell'ex marito ... L'intervista di Mario Caucci al settimanale Chi non ha lasciato indifferente la compagna di Francesco Totti, che su Instagram ha replicato alle accuse dell'ex marito ...Noemi Bocchi risponde, velatamente, alle accuse dell’ex marito Mario Caucci. La compagna di Totti scrive una frase semplice, ma piuttosto esplicativa, su Instagram. Da quando è stata ufficializzata la ...