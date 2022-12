Lazio | centrodestra | Francesco Rocca nostro candidato alla regione

Adnkronos

'I partiti delhanno indicato nell'avvocato Francesco Rocca il candidato per la per la presidenza della regione. Tra le autorevoli proposte pervenute Francesco Rocca rappresenta una sintesi di ..."I partiti delhanno indicato nell'avvocato Francesco Rocca il candidato per la per la Presidenza della Regione. Tra le autorevoli proposte pervenute Francesco Rocca rappresenta una sintesi di ... Lazio, centrodestra verso ok a Rocca: Meloni mette in pole numero uno Croce Rossa Francesco Rocca è ufficialmente il candidato del centrodestra per le prossime elezioni Regionali nel Lazio. Lo hanno comunicato in una nota i leader di Fratelli d'Italia, Lega, ...Roma, 19 dic. (askanews) - 'I partiti del centrodestra hanno indicato nell'avvocato Francesco Rocca il candidato per la per la Presidenza ...