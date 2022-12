(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'occupazione cresce, ma non intacca il divario di genere. Pur avendo toccato quota 60,5% lo scorso ottobre, il valore più alto dal 1977, i tassi di occupazione di uomini e donne continuano are ...

Agenzia ANSA

... la pubblicazione dell'(Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) che ogni anno fotografa le differenze di genere nel mondo del. . 19 dicembre 2022Partecipano, tra gli altri, Marina Elvira Calderone, ministro dele delle Politiche sociali; Pasquale Tridico, presidente Inps. -: a Roma workshop 'Salari e Produttivita. Partecipa, tra ... Lavoro: Inapp, resta elevato il gender gap in Italia - Economia Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Il lavoro ibrido si consolida. Ecco come le grandi aziende, da Assicurazioni Generali e Sky Italia, si stanno organizzando. Il caso Tim ...