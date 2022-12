Lautaro Martinez | se avesse vinto la Francia | a Parigi gli avrebbero riservato la Legion d’Onore

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Argentina-in poche frasi. Messi: sono stati i suoi Mondiali. Si è tolto un bel macigno. Ha lottato fino alla fine. Mbappé: tre gol in una finale di Coppa del Mondo, e perdere. Senza di lui, lasarebbe un Sassuolo vestito di blu. . Si è divorato gol a grappoli. Theo Hernandez: per un’ora, e più, non ci ha capito niente. Julian Alvarez: giocatorone. Corre talmente tanto che viene mal di testa al solo guardarlo. Di Maria: gli juventini non si illudano e non ci pensino troppo, non lo rivedranno mai più così. Emiliano: la para su Kolo Muani vale due rigori parati, è il gesto tecnico più bello della partita (e ce ne voleva). Otamendi: è grazie a lui se abbiamo assistito alla finale dei Mondiali più bella di sempre. Enzo Fernandez: sontuoso. Dembélé: un ospite. Giroud: rispetto a Dembélé, almeno si è sbattuto. Hugo ...

Il presidente nerazzurro ha dedicato ben due storie anel suo profilo privato di Instagram : la prima con al centro la punta seduta su un cammello e sotto dicitura 'Top of the world' ...'E' un'emozione unica. Si tratta di un sogno che avevo sin da bambino, non sono ancora in grado di spiegare quanta gioia c'è'. Queste le parole didopo la vittoria della sua Argentina in finale contro la Francia ai Mondiali di Qatar 2022. 'Penso alla mia famiglia, al popolo argentino che ci aspetterà per festeggiare insieme - ... Argentina, Lautaro in lacrime: “Grazie a tutti e a mia figlia, mi ha cambiato la vita” Lautaro Martinez ha sbagliato tutto. Gli juventini non si illudano per Di Maria: non lo rivedranno mai più così. Otamendi va ringraziato ...AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – Al termine di una partita che rimarrà nella storia del calcio, l’Argentina si aggiudica il suo terzo Mondiale. Finale che si chiude sul 3-3 al termine dei tempi supplem ...