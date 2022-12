L’Argentina atterrata a Fiumicino | in 35 000 seguono online il volo di Messi e compagni

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Nazionale Argentina campione del mondo èper uno scalo tecnico prima del rientro in patria. Dopo la vittoria del Mondiale ai rigori contro la Francia,sono partiti nella notte italiana da Doha e sono atterrati a Roma alle 14:30. Come previsto, ildell’Albiceleste è il più seguito sul sito FlightRadar24. Oltre 35.000 persone sono connesse per seguire minuto per minuto l’atterraggio a. IlAR 1915 dell’Aerolinas Argentinas, un A330-200, ripartirà intorno alle 15:30. La festa a Buenos Aires è prevista per martedì, ma non sono stati ancora rilasciati dettagli su orario e luogo. SportFace.