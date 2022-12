L’appello di Eleonora Daniele | “Per Lando Buzzanca chiedo rispetto”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 dicembre 2022)ha un suo pensiero ben preciso sulla polemica che riguarda, la sua morte, i suoi ultimi anni di vita.è morto, in collegamento con Storie Italiane c’è Massimilianoe al figlio del grande attore la conduttrice riserva tutto l’affetto possibile. Ancora prima di fare il suo appelloha già reso chiaro il suo messaggio. A Massimiliano dice: “Ti abbraccio forte, sai che ti ho sempre seguito silenziosamente in questi mesi, in questi anni, e tu questa cosa la sai”. Il figlio diannuisce, sorride, sa che lei è dalla sua parte, che lanon gli ha fatto nemmeno una domanda sul racconto che altre persone fanno sulla morte del ...