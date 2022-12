Lando Buzzanca verrà ricordato come attore poliedrico e vitale. Per fortuna

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nel 2017, a 82 anni,che ieri ci ha lasciati per sempre aveva girato Chi salverà le rose?, diretto dall’esordiente Cesare Furesi, accanto a un altro grande vecchio del cinema italiano, Carlo Delle Piane, che allora ne aveva 81. Una storia insolita, un amore fra due anzianissimi gay che destò persino qualche polemica da parte di qualche imbecille ‘della destra’ (e pensare ches’è sempre dichiarato uomo di destra).Non era certo un gran film, coraggioso però, e fatto con quattro lire (se ne potranno fare ancora dopo la cancellazione da parte dell’attuale governo del Tax Credit per le piccole e micro imprese cinematografiche e audiovisive italiane con capitale sociale inferiore a 40.000 euro?).Tenuto in piedi dalla professionalità die Delle Piane (che morirà due anni dopo, nel 2019), Chi ...

Repubblica Roma

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, l'accusa della compagna: "E' stato ammazzato dalla legge 604"Nato a Palermo il 24 agosto 1935, ha interpretato grandi ruoli al cinema, in tv e a teatro. Famoso soprattutto per aver incarnato meglio di chiunque altro lo stereotipo dell'uomo siciliano passionale ... Lando Buzzanca, l'accusa della compagna: "E' stato ammazzato dalla legge 604" Nel 2017, a 82 anni, Lando Buzzanca che ieri ci ha lasciati per sempre aveva girato Chi salverà le rose, diretto dall’esordiente Cesare Furesi, accanto a un altro grande vecchio del cinema italiano, ...Scomparso a 87 anni, interpreto come pochi altri il costume dell’epoca Fu protagonista del cinema popolare degli anni’70, diventandone… Leggi ...