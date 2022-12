Lando Buzzanca | la morte di un grande del cinema italiano | per quali film lo ricorderemo?

Agenzia ANSA

Di Daniele - 19/12/2022 Una vita spesa per il cinema,si è spento a 87 anni e con oltre 110 film all'attivo. Ecco per quali verrà ricordato Da un mesesi trovava a Villa Speranza qui se n'è andato silenziosamente, dopo ...Ieri l'ultimo fischio:, 87 anni, tra gli attori italiani più popolari, celebre per aver interpretato il ruolo dell''homo eroticus' (per citare un'altra sua pellicola di successo), è ... Addio a Lando Buzzanca, il 'Merlo maschio' tra luci e ombre - Cultura & Spettacoli L'attore è morto a Roma, aveva 87 anni. Da più di un anno soffriva di una malattia invalidante che ne aveva compromesso le facoltà ...In piena giornata calcistica, il primo pensiero va a Carmelo Lo Cascio, arbitro di Acireale disposto a tutto pur di diventare fischietto internazionale: le anfetamine, che lo porteranno alla pazzia, g ...