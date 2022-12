Lando Buzzanca | la fidanzata Francesca Della Valle e i figli in che rapporti sono oggi? «Hanno bloccato il matrimonio»

Repubblica Roma

E comincia con l'omaggio di Viva Rai2 ai tre personaggi scomparsi a poche ore di distanza l'uno dall'altro: Sinisa Mihajlovic, Mario Sconcerti e. 'Quante risate, da ragazzino, coi suoi ...Eros Ramazzotti, le immagini della premier del tour mondiale a Siviglia SEX SYMBOL ANNI 70, i ruoli sul grande schermo ICONA DEL CINEMA ITALIANO Addio aNUDA IN ... Lando Buzzanca, l'accusa della compagna: "E' stato ammazzato dalla legge 604" «Ancora non mi sembra vero. Ma dai messaggi che mi stanno arrivando sto capendo che non è più qui». Con queste parole il figlio Massimiliano ha confermato la morte del padre Lando Buzzanca, 87enne. Il ...Lando Buzzanca negli ultimi sei mesi prima di morire è stato ricoverato dalla sua famiglia in una clinica di riabilitazione; qui gli è stata negata la possibilità di trascorrere del tempo insieme alla ...