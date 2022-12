Lando Buzzanca | il figlio racconta | “Stava ‘lallando’ | cioè non si capiva quello che diceva Poi mi ha detto tre volte ‘ti amo’”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È scomparso ieri 17 dicembre. E questa mattina tra gli ospiti di Eleonora Daniele a Storie Italiane anche ildell’attore, Massimiliano. “Non è vero che si era rotto il femore, quando non è la famiglia a parlare le notizie sono campate in aria. È scivolato dalla sedia a rotelle, non sappiamo ancora come e perché, e ha sbattuto la testa. Il suo corpo si è spaventato per questa caduta e, come accade a tutti gli uomini di quell’età che hanno un trauma, il fisico ha risentito della situazione”. La compagna di, Francesca Dalla Valle, e il medico Fulvio Tomaselli avevano denunciato il declino dell’attore avvenuto nei mesi del ricovero nella Rsa dove era arrivato il 27 dicembre 2021. “Era legato al letto, non faceva logopedia per curare la sua afasia (il disturbo del linguaggio da cui era affetto ...