Agenzia ANSA

... ha proseguito, secondo il quale "in un Paese come l'Italia dove calano le nascite ed ... Solidarietà ed accoglienza sono necessarie tanto più, quando crescono le disuguaglianze basate, ...Un nuovo modello, afferma, "in cui a tutte le forme di lavoro sia garantito un lavoro dignitoso, una giusta retribuzione, la libertà di espressione, la sicurezza e il riposo, le pari ... Landini, oggi si è poveri anche lavorando, cambiare modello ... Perché si devono ritardare le scelte di vita a causa di una precarietà cronica del posto di lavoro» Papa Francesco davanti a Maurizio Landini e a una delegazione di sindacalisti della Cgil - ricevuti ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...