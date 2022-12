Lampedusa | Salvini “L' isola sia conosciuta per le sue bellezze”

Agenzia ANSA

'Mi dispiace non potere essere presente oggi ai funerali di Sinisa Mihajlovic a Roma , ma conto di onorare la sua memoria qui da', ha sottolineatoincontrando, all'area marina ......aver rivolto su Twitter un pensiero alla piccola bimba di tre anni morta al largo diassieme ad altri migranti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, ... Salvini a Lampedusa, ricevuto dal sindaco LAMPEDUSA (ITALPRESS) – “La speranza è tornare a Lampedusa per parlare di mare, bellezza, turismo, sviluppo economico”. Lo dice il ...Il Ministro dell'interno e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini non è potuto essere presente oggi ai funerali di Sinisa Mihajlovic. Il politico ha dovuto ...