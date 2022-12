ilGiornale.it

Quanti milioni ha incassatodal Campidoglio: oltre lo scandaloÈ tutta una questione di scindere i genitali. Non fa male, almeno non dolore fisico. Di certo fa strano non poter giudicare le foto hot della signora Liliane Murekatete (che almeno esistono) quando ... Lady Soumahoro in tribunale: "Dossier consegnato ai magistrati" Lady Soumahoro è arrivata in Tribunale a Latina per l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Giuseppe Molfese. Liliane Murekatete è stata raggiunta da una misura interdittiva per un anno ...La moglie del deputato ha risposto al gip che indaga sul caso dell'accoglienza dei migranti e ha consegnato una documentazione. La madre e il fratellastro sono invece rimasti in silenzio ...