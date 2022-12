La vittoria meritata e sofferta dell’Argentina

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche. In questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. A un certo punto della partita la sensazione che i tanti e abusati parallelismi tra l’Argentina di Maradona, vincitrice dell’ultimo Mondiale albiceleste, e questa di Messi si potessero trasferire tutti. È successo quando Mbappé ha segnato il rigore dell’1-2 con cui la Francia ha riaperto la partita. Il nostro pensiero storico non ha nemmeno avuto il tempo di definirsi con esattezza che Mbappé, perfetto villain della favola di Messi, con un gol fenomenale per tecnica, potenza e spietatezza – quello del 2-2 – aveva già spostato in avanti la narrazione, disegnando ancora meglio le sovrapposizioni con la finale del 1986. I pessimisti vedevano una squadra che pareva ormai svuotata di energie fisiche, dopo un match giocato ...

Qui a Cagliari, giusto dalla scorsa partita in casa con il derelitto Perugia ultimo in classifica (in extremis, e neanche), è cominciata la contestazione: clamorosa, unitaria, forte,...La sestaconsecutiva anche stavolta è firmata dall'opposto italo - tedesco Fabian ... Ora il campionato si concede lapausa di fine anno. Il girone di ritorno inizierà il 7 gennaio e ... Cremonesi: perla dopo 211 giorni "Siamo stati cinici, vittoria meritata" PORDENONE - L’Argentina ha vinto i mondiali di calcio 2022 e “ho sudato come giocare tre partite, noi dobbiamo sempre soffrire per gioire”. Trattiene a fatica ...Cedono ai vantaggi un primo set che avevano sempre guidato, per poi imporsi con autorevolezza nel secondo. Nel terzo parziale perdono lucidità e subiscono un lunghissimo break iniziale che lo condizio ...