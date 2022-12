La Top 11 del Mondiale | Messi primeggia | Griezmann inventa calcio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il2022 si è concluso con la vittoria dell’Argentina sulla Francia. Il torneo più importante di tutti ci ha fatto ammirare moltissimi giocatori che si sono battuti con coraggio per la vittoria finale. Dalle sorprese come il Marocco alla gioia degli argentini, questa è la nostra Top 11 di questo2022: Portiere: Martinez (Argentina) Impossibile non inserirlo in questa Top 11. Il portiere dell’Albiceleste è stato fondamentale con i suoi interventi nella vittoria finale della sua Nazionale. Confermatosi come grande para rigori, il portiere dell’Aston Villa ha ricevuto anche l’onorificenza della Fifa come miglior portiere del torneo ieri sera. Fondamentale anche in finale su Kolo Muani a pochi minuti dal termine, Martinez ha consegnato la vittoria all’Argentina parando un rigore a Camavinga ieri sera. Terzino destro: Hakimi (Marocco) La ...