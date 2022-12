La tenerezza di Margherita | che interrompe l’intervista di papà Tiziano Ferro

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 19 dicembre 2022)ha annunciato a febbraio 2022 di essere diventatodi due bambini,e Andres, che sta ora crescendo insieme al marito l’americano Victor Allen, sposato ben due volte, prima a Los Angeles, dove vivono, e poi a Sabaudia. Il cantante non ha per ora mai voluto mostrarli, anche se come molti neo genitori sarebbe tentato di farlo. “Su questo mi mantengo abbastanza discreto anche se devo dire che non è facile: non lo è perché comunque avrei voglia anche io di postare i primi passi di mia figlia o la prima candelina di mio figlio, però è come quando venivano degli amici a casa tua e tua mamma mostrava le foto di te da ragazzino facendoti vergognare – ha detto poche settimane fa a Fanpage.it -. È un po’ la stessa cosa: io non voglio proporre questo ai miei figli in scala globale e poi permanente, ...