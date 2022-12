La strage del Moby Prince e l’esplosione a prua | la perizia in mano ai pm antimafia può chiudere il capitolo sull’ipotesi bomba

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nel locale eliche didelnon c’era alcun esplosivo. Quel locale fu teatro, sì, di un’esplosione la notte del 10 aprile 1991, ma questa si conferma oggi definitivamente come una deflagrazione dei gas entrati lì dopo la collisione con la cisterna numero 7 della petroliera Agip Abruzzo speronata dal traghetto nel mare di fronte a Livorno. A mettere la parola fine ad una verità già nota dalla fine del 1992 – ed effettivamente mai entrata pienamente in alcun procedimento penale sul caso – è l’ultima consulenza tecnica depositata presso la Direzione Distrettualedi Firenze dal noto esplosivista Danilo Coppe. Coppe ha di fatto confermato gli esiti della consulenza prodotta dalla Commissione d’inchiesta sulla– frutto di analisi ...

Il Fatto Quotidiano

