La storia tragica di una donna di mafia nel romanzo di Rita Mattei

Leggi su leurispes

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ninna nanna, unad’amore e diè ildipubblicato per i tipi di All Around edizioni, che prova a raccontare la ferocia dellaattraverso ladi Carmelina, cresciuta a pane ee moglie del numero due di Cosa Nostra. Ispirato allavera di Vincenzina Marchese, Ninna nanna è ambientato nel periodo stragista che insanguinò Palermo e il resto del Paese, un contesto politico e sociale di grande impatto che costringerà la protagonista a riflettere e a mettere in discussione le sue certezze. Al centro della vicenda c’è Vincenzina Marchese, alias Carmela, unadi, moglie di un boss, una moderna Antigone che vede smarriti i suoi desideri di madre ...