Agenzia askanews

Lain Italy Cluster è stata premiata a Manhattan nella diciassettesima edizione del Best of Year Awards di Interior Design Magazine, la rivista che premia i prodotti più innovativi e i ...Negli ultimi tempi era stato ricoverato in ospedale per una caduta dallaa rotelle ed era in ... Dino Risi in "I mostri"(1963); Antonio Pietrangeli in "La parmigiana"(1963); Nanni Loy "in ... La sedia Made in Italy di Luxy premiata a Manhattan