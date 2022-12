La Russia non si ferma all' Ucraina | quale sarà il prossimo paese invaso

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il capo dei servizi di sicurezza della Moldavia, Alexandru Mustiata, avverte di un «rischio molto alto» di una nuova offensiva russa sulla Transnistria, la regione orientale del, confinante con l'. L'offensiva potrebbe scattare all'inizio dell'anno: «La questione non è se la Federazione Russa intraprenderà una nuova avanzata verso il territorio moldavo, ma quando lo farà». Il capo degli 007 moldavi ha detto che la sua agenzia ritiene che Mosca stia valutando diversi scenari per raggiungere la Moldavia e che è possibile che un'offensiva venga lanciata a gennaio-febbraio o più tardi a marzo-aprile. La Transnistria, controllata dai separatisti filorussi, ospita permanentemente 1.500 soldati russi e un grande deposito di armi. Successivamente gli stessi Servizi hanno chiarito che molto dipenderà dagli «sviluppi della guerra in ...

RaiNews

