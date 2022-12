La riapertura del casinò di Campione non basta a risolvere i problemi del comune

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gli introiti che assicura all'amministrazione, molto inferiori rispetto a un tempo, non sembrano sufficienti per ripagare i debiti

ChioggiaTV

Nelle ultime settimane vi è stato un susseguirsi di notizie, come ad esempio il price cap sul prezzopetrolio russo da 60 dollari, ladell'economia cinese e gli stoccaggi Usa ai minimi da 40 anni, che avrebbe dovuto creare un differenziale tra domanda e offerta di greggio, con un ...... recante " Riparto, per gli anni 2020 e 2021,'Fondo' destinato alla concessione di agevolazioni per la promozione dell'Economia locale mediante lae l'ampliamento di attività ... Ponte della Fossetta, l’amministrazione punta alla riapertura nel 2025 Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Calcio. La permanenza a Bergamo della «pantera» colombiana dipenderà parecchio dalle proposte alla riapertura del mercato di riparazione invernale. È il destino di Zapata a tenere alta la curiosità de ...