La moglie di Antonio Panzeri sarà consegnata al Belgio

(Di lunedì 19 dicembre 2022) AGI - Maria Dolores Colleoni, arrestata come il maritonell'inchiesta Qatargate, finirà presto in un carcere belga a meno che i suoi legali non presentino e vincano un ricorso in Cassazione. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Brescia accogliendo la richiesta del magistrato Michel Claise e della Procura Generale dopo oltre cinque ore di camera di consiglio. 'Consegna', appunto, e non tecnicamente estradizione, una procedura più semplice e veloce perché avviene tra Paesi dell'Unione Europea. Colleoni, andrà in carcere all'inizio ma poi potà chiedere i domiciliari e verosimilmente dovrebbe averli. Seduta nella gabbia riservata agli imputati, la donna di 67 anni, ora ai domiciliari nella sua casa di Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo, ha provato a convincere la Corte di essere estranea alle accuse. La sua difesa: "Non ...

