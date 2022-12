La manovra cambia ancora | alta tensione alla Camera | tesoretto scende a 200 milioni

Sky Tg24

, parte l'esame degli emendamenti e si va verso la seduta notturna. Quali i nodi più difficili da sciogliere Qatargate, i giudici di Brescia decidono per l'estradizione di moglie e figlia di ...Salvo novità dell'ultimo momento, dunque, non dovrebbe cambiare la stretta sulla misura inserita nella. Ad ora, sul fronte pensioni, quelli che possono certamente cantare vittoria sono gli ... Il governo delinea la Manovra, Opzione donna non cambia. Scontro sulle intercettazioni E’ un giudizio in chiaroscuro quello degli italiani sulla manovra economica del Governo Meloni: per il 12% segna un cambio di passo positivo; il 35% dà un giudizio nel complesso favorevole, ritenendo ...In un emendamento presentato nell'ambito della discussione parlamentare sulla Legge di bilancio, il governo 'risponde' all'aumento dei tassi di interesse ...