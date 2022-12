La lotta contro l' inquinamento potrà costare anche 10mila euro per ogni camion

Icona Clima

Fino a 1.500 euro all'anno per un furgone a gasolio, fino a 6mila euro per un veicolo pesante alimentato a Gnl e, addirittura, quasi 10mila euro per un veicolo pesante a gasolio di ultima generazione: ...Ultimo saluto commosso fuori dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli per i funerali di Sinisa Mihajlovic, scomparso a 53 anni dopo la lungala leucemia. spf/gm/glb/gtr Balene alleate nella lotta contro i cambiamenti climatici. Lo studio We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...In contemporanea si è tenuta la tavola rotonda «10 anni insieme contro lo spreco alimentare» con la presenza di stakeholder istituzionali (Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia ...