La furia della stampa francese | “il secondo gol di Messi da annullare”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Continuano ad arrivare le reazioni dopo il trionfo dell’Argentina. La finale del Mondiale in Qatar ha regalato tantissime emozioni, l’Albiceleste ha trionfato ai calci di rigore al termine di una partita bellissima. Grandissima delusione per la Francia, sconfitta ancora ai calci di rigore. Avvio strepitoso dell’Argentina,non sbaglia dal dischetto e Di Maria sigla il raddoppio in contropiede. La squadra di Scaloni sembra in grado di controllare, poi la rimonta nel finale. L’uomo in più è ancora Mbappé. Si va ai supplementari e l’Argentina sigla il nuovo vantaggio con Leo, infine un altro calcio di rigore trasformato dal solito Mbappé. Foto di Friedemann Vogel / AnsaSi va ai calci di rigore, sbagliano Coman e Tchouameni. Il penaltyvittoria è quello di Montiel. Al fischio finale si è scatenata la festa dell’Argentina, ...

Autosprint.it

In occasioneprossima edizione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI , in programma la sera di mercoledì 21 dicembre al PalaCongressi di Bologna , come ormai tradizione in concomita Abbonati per ...Scadenza che d'altronde è arrivata in fretta eed in corso d'opera. Da molte parti, dunque, è giunta la richiestaproroga almeno del termine di presentazioneCILAS. Richiesta che la ... Caschi d'Oro e Volanti Aci senza fretta ma con "Furia"! Un nuovo scontro ha scosso lo studio di Uomini e Donne: stiamo parlando della recente lite tra Gemma Galgani e Cristina.L'epica finale Mondiale di Doha tra Argentina e Francia, vinta ai rigori da Lionel Messi e compagni, ha una coda velenosa. La stampa e i tifosi francesi si sono fortemente lamentati per la direzione d ...