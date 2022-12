La finale dei Mondiali del Qatar sbanca all’auditel

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Argentina-Francia ferma l’Italia davanti alla tv. Una partita che resterà nella storia, giunta ai calci di rigore con la Seleccion vincente e sul tetto del mondo. Da una parte una doppietta di Lionel Messi, dall’altra una tripletta di Kylian Mbappé. Lain onda in esclusiva su Rai1 ha ottenuto ascolti record: incollati allo schermo 12.948.000 telespettatori con il 68,6% di share (nel dettaglio il primo tempo 10.944.000 con il 64,5%, il secondo tempo visto da 13.111.000 e il 69,1%). Gara che ai supplementari ha sfiorato i 15 milioni e ha avuto il suo picco ai calci di rigori quando su Rai1 erano sintonizzati 16.101.000 telespettatori con il 74,3% di share. Nel 2018, il 14 luglio alle 17, Canale 5 aveva trasmesso laFrancia-Crozia. Una gara meno avvincente in un Mondiale che vedeva anche in quel caso l’Italia come grande assente, la gara fu ...