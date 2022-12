La crisi del Pd riguarda la qualità della democrazia italiana

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La manifestazione a Piazza Santi Apostoli di sabato contro la legge di bilancio segna il punto più bassostoria delle mobilitazioni del Pd (non facciamo paragoni poi con i partiti-padri, dal Pds al Ppi). Qualche centinaio di persone che coraggiosamente hanno speso due oreloro vita per andare a sentire i dirigenti ripetere cose che sapevano benissimo, quei dirigenti che hanno sul volto le rughesconfitta, non di una sconfitta come ce ne furono altre ma di una disfatta storica. Hanno gli occhi impauriti dal futuro, altro che “di tigre”. Cammina come in una città distrutta, il Pd: ovunque macerie. Lo scandalo europeo che lo ha lambito e forse colpito si è andato a innestare su ungenerale che investe tutti gli aspettivita di un partito (si salva solo la buona ...