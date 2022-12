La Corte suprema di Londra dà il via libera alle deportazioni dei migranti in Ruanda

Agenzia Nova

La sua estradizione era per Erdogan la condizione per dare il via libera all'ingresso della Svezia nella Nato. Ma la Corte di Stoccolma ha respinto la richiesta di consegnare ad Ankara, come richiesto, il giornalista Bulent Kenes, accusato dalla Turchia di essere stato complice del tentativo di colpo di stato. La Corte Suprema svedese ha respinto oggi la richiesta di estradizione del giornalista Bulent Kenes da parte della Turchia: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva personalmente richiesto la sua estradizione.