La compagna di Lando Buzzanca | «Lo ha ammazzato la legge 604»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Francesca Della Valle,di, dice che denuncerà chi ha abbandonato l’attore in una casa di cura.è morto ieri al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato. Qualche settimana prima il suo medico personale Fulvio Tomaselli aveva accusato la Rsa dove era ricoverato di averlo trascurato. Mentre Della Valle aveva raccontato ai media chele aveva chiesto di portarlo via. Il figlio Massimiliano aveva smentito tutto e minacciato di portare i due in tribunale. «? È statodalla604, quella sull’amministratore di sostegno», dice oggi la donna a Repubblica. «Denuncerò chi lo ha abbandonato», aggiunge.da tempo combatteva contro la demenza senile. «Lo stanno assassinando, ...

Ieri è morto Lando Buzzanca che da parecchio non era più lui, al termine di un lungo declino ... Una parabola non molto meno triste di quella di Laura Antonelli, sua stupenda compagna di set, altro nome ... «Ancora non mi sembra vero. Ma dai messaggi che mi stanno arrivando sto capendo che non è più qui». Con queste parole il figlio Massimiliano ha confermato la morte del padre Lando Buzzanca, 87enne.