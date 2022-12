La casa di Petosino in versione natalizia tra orsi polari | renne cantanti e neve artificiale

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sorisole. Torna la magia nel giardino della villetta a schiera di, famosa per i suoi allestimenti scenografici in occasione delle principali festività e ricorrenze del calendario. Ausilia Parietti, con l’aiuto del marito Luciano Pinetti e dell’appassionatissimo Marco Tomba, hanno trasformato lo spazio davanti alla lorodi via Aldo Moro in un mini villaggio di Natale. Uno scenario da fare invidia a quelli che solitamente sfoggiano gli americani in occasione delle festività di fine anno. Dopo il successo dell’allestimento organizzato per Halloween, che ha richiamato centinaia di bergamaschi da tutta la provincia, il trio si è ora sbizzarrito con le decorazioni natalizie. C’è una casetta di legno rossa che ospita una renna vestita di tutto punto, grande quanto un uomo, che intona canzoni di Natale. Ci sono orsetti, ...