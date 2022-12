La campagna di comunicazione di Nuova TV digitale per lo switch off di dicembre 2022

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Domani, 20, avverrà la completa dismissione della codifica MPEG-2 da parte delle emittenti televisive. Come si legge sul sito WebTV,creato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy,«si tratta di un percorso previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 212021 e iniziato già lo scorso 8 marzo» quando è stata attivata in tutta Italia la codifica MPEG-4 per la trasmissione di tutti i programmi delle emittenti televisive nazionali mentre restava attiva anche la visualizzazione dei programmi con la precedente codifica. Tutti i canali che da quella data sono trasmessi con lacodifica MPEG-4 possono essere visualizzati correttamente solo da televisori e decoder che supportano l’alta definizione (HD). «Con lo ...

