La Bce aumenta i tassi | mossa del governo contro il caro mutui

Agenzia ANSA

il cuneo fiscale per i lavoratori a basso reddito e si alza la soglia di retribuzione delle ... compensando le ultime novità sui tassi d'interesse volute dalla. Così si è scelto di ...Le intenzioni di Lagarde e della. L'obiettivo della Banca Centrale Europea è, come detto, quello di ridurre l'offerta di moneta e in questo modo cercare di frenare l'inflazione per riportarla ... La Bce alza i tassi e richiama sul Mes, l'Italia attacca Aumento del cuneo fiscale e delle decontribuzioni. Più alte - a 600 euro - le pensioni minime. Il Rdc subisce un taglio di mensilità da 8 a 7. Ritorna il sussidio per i condomini e c'è un sostegno per ...MADRID (Reuters) - La Banca centrale europea aumenterà ulteriormente i tassi di interesse nella zona euro per combattere l'inflazione elevata. Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos.