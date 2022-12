Kvara | oggi all’evento di chiusura edizione 2022 di STEM Study Visit to Italy | i dettagli

Corriere dello Sport

Gli altri titoli di giornata: 'Goggia bionica'; 'Modric ancora sul podio'; 'Al Napoli Osi e... le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 18 dicembre 2022All'esteroandiamo ...Il Napoli torna ad assaporare l'amaro calice della sconfitta, seppur in amichevole, arrendendosi 3 - 2 al Villarreal nella notte del ritorno al Maradona degli indimenticati ex Albiol e Reina . ... Napoli-Villarreal 2-3: non bastano Osimhen e Kvara, spagnoli corsari al Maradona Spalletti lo carica. «Kvaratskhelia È venuto fuori alla distanza. Man mano che la partita ha preso corpo si è fatto sempre più leader ...Spalletti carica Kvaratskhelia, l'attaccante georgiano tornato al gol nel test contro il Villarreal. «Kvaratskhelia È venuto fuori alla distanza. Man mano che la partita ha ...