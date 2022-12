(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – • Il 25%aziende del settore finanziario ha subito, durante la pandemia, una violazione causata volontariamente o involontariamente dai• Iche ignorano o non conoscono le policy aziendali sono considerati pericolosi quanto la mancanza di personale dedicato alla sicurezza IT • Le sessioni regolari dideinon sono ancora abbastanza diffuse: solo poco più della metà (dal 54% al 67%) ha partecipato a training formativi dedicati alla sicurezza informatica Milano, 19 dicembre 2022 . Un quartoaziendene del settore bancario e finanziario, durante la pandemia, ha subito una violazione causata volontariamente o involontariamente dai, con un leggero aumento nelle ...

Adnkronos

... continueremo ad avere unasicurezza. Qui è dove le norme governative possono fare un buon ...e Cina, un processo irreversibile Nella tua opinione, la preoccupazione del governo ...... assieme al potenziale profitto derivante dal loro impiego, ha avuto l'esito di ampliare l'adozione da parte di criminali informatici anche diesperienza.evidenzia in particolare la ... Kaspersky: scarsa formazione sulla cybersecurity tra i dipendenti delle organizzazioni finanziarie in Italia (Adnkronos) - • Il 25% delle aziende del settore finanziario ha subito, durante la pandemia, una violazione causata volontariamente o involontariamente dai dipendenti • I dipendenti che ignorano o non ...