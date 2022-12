Juventus | ripresi allenamenti al JTC Continassa | Szczesny e Milik in gruppo

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ladi Max Allegri è tornata oggi ad allenarsi al JTCin vista della ripresa del campionato in programma il prossimo 4 gennaio in casa della Cremonese. Altri due giocatori hanno fatto rientro a Torino dopo i Mondiali di Qatar: si tratta dei polacchi Wojcieche Arkadiusz, che sono scesi regolarmente in campo con i compagni. Dopo una giornata di riposo, la squadra si è ritrovata nel pomeriggio per il primo allenamento della settimana dedicandosi ad esercitazioni tecniche per il possesso palla con conclusioni e per gli scambi nel reparto avanzato. SportFace.