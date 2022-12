Joint venture Eni - Snam per cattura del carbonio a Ravenna

MondoMobileWeb.it

Eni e Snam, formataper il primo progetto di CCS in Italia Claudio Descalzi , Amministratore Delegato di Eni, e Stefano Venier , Amministratore Delegato di Snam , hanno firmato oggi un accordo attraverso il ...L'azienda guidata da Oliver Blume gestisce inoltre numerosenel Paese asiatico, detenendo una partecipazione del 75% nella sua impresa con JAC, del 50% con SAIC e del 40% con FAW. I ... WINDTRE e Iliad, Joint Venture rete 5G: si avvicina il termine previsto per il closing (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Eni e Snam formano una JV per il primo progetto di CCS in Italia. L’amministratore delegato di Eni, Clau ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e l'amministratore de ...