Jim Cornette | “La AEW assumesse Mandy | chi se ne frega di un po’ di porno | hanno già criminali di ogni tipo”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 19 dicembre 2022)Rose è stata licenziata dalla WWE, subito dopo aver perso l’NXT Women’s Championship contro Roxanne Perez. I fan credevano che la sua sconfitta significasse che sarebbe stata chiamata nel main roster, cosa diametralmente opposta alla realtà. La compagnia ha infatti licenziatoin maniera repentina per i contenuti espliciti che ha pubblicato sul suo paywall, tanto da non darle nemmeno il tempo necessario per rimuovere gli elementi incriminati. In seguito al suo licenziamento, i fan si sono chiesti se in futuropasserà in AEW. Durante il suo podcast JimExperience, Jimha detto che crede che la AEW potrebbe tranquillamente assumere l’ex campionessa di NXT, per un motivo piuttosto desueto: “Se vi piace il wrestling femminile, lei sarebbe automaticamente uno dei ...